У новому держбюджеті не закладено зменшення податків – Железняк
Проект підтримали всі члени Кабінету міністрів України
В тексті Проекту Державного бюджету на 2023 рік відсутні зміни до оподаткування. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Дива не сталося, і балачки про «все по 10» залишились балачками. Жодних податкових змін там не заплановано. Це легко побачити з Проекту Бюджету на 2023 рік», -
За його словами за нього проголосували вчора всі члени Кабінету міністрів України.
«Судячи з проекту узгодження позицій жодне міністерство або відомство не наполягало на іншому…. Включаючи ОП», - додав народний депутат.
Також Железняк опублікував скріни з текстом всіх податкових змін і за його словами, там окрім акцизів на пальне поки без змін по податкам. Не підвищують і не зменшують.