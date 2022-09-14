У новому держбюджеті не закладено зменшення податків – Железняк

В тексті Проекту Державного бюджету на 2023 рік відсутні зміни до оподаткування. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Дива не сталося, і балачки про «все по 10» залишились балачками. Жодних податкових змін там не заплановано. Це легко побачити з Проекту Бюджету на 2023 рік», - написав народний обранець у Telegram.

За його словами за нього проголосували вчора всі члени Кабінету міністрів України.

«Судячи з проекту узгодження позицій жодне міністерство або відомство не наполягало на іншому…. Включаючи ОП», - додав народний депутат.

Також Железняк опублікував скріни з текстом всіх податкових змін і за його словами, там окрім акцизів на пальне поки без змін по податкам. Не підвищують і не зменшують.