У новому пакеті санкцій ЄС може заборонити імпорт російського золота — Bloomberg

Це відповідає кроку країн G7.

ЄС почав роботу над новим пакетом санкцій проти РФ. Зокрема, нові санкції можуть торкнутися російського золота, повідомляє Bloomberg.

Це відповідає кроку країн G7, які заборонили імпорт золота РФ, з метою подальшого обмеження доходів Москви.

Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі. Коли Велика Британія, США, Японія та Канада оприлюднили свої плани заборонити імпорт золота з РФ, Британія заявила, що цей захід матиме «великий вплив» на здатність Кремля фінансувати свої збройні сили та спроби російських олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи злитки.

Однак аналітики висловлюють менший ентузіазм, описуючи заборону як багато в чому символічну, оскільки санкції, запроваджені проти Росії після її вторгнення в Україну, фактично вже скоротили імпорт золота з РФ до Європи та США.

Підготовка до нового пакету санкцій триває, і деякі країни будуть наполягати на додаткових заходах, перш ніж вони будуть представлені державам-членам для затвердження.

Новий пакет санкцій також може охоплювати зміни до раніше схвалених заходів, які можуть включати коригування правил щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда. Тим не менш, заборони на більшу кількість російських товарів мають набути чинності цього місяця, і Європейська комісія намагається узгодити нові вказівки з Вільнюсом.

Низка країн ЄС наполягає на посиленні санкцій, у тому числі проти російського газу, але на даному етапі в ширшому масштабі у ЄС немає великої схильності до таких сміливих дій, оскільки континент бореться з потенційним дефіцитом енергоносіїв і зростанням цін.

Натомість у найближчому майбутньому увага, швидше за все, буде зосереджена на посиленні та розширенні вже наявних заходів, таких як обмеження на експорт технологій, а також санкції проти російських олігархів та організацій.

Повідомляється, шо країни ЄС наразі заморозили майже 14 мільярдів євро (14,6 мільярда доларів) активів, що належать особам, які потрапили під санкції. ЄС та його союзники працюють над тим, щоб краще ідентифікувати активи підсанкційних осіб, а деякі країни шукають вказівки щодо того, як впоратися з витратами на управління замороженими активами.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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