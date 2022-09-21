Тарифи на газ зростуть: скільки українці платитимуть у новому опалювальному сезоні

Незважаючи на запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів у новому опалювальному сезоні, суми у платіжках українців збільшаться. За рік газ подорожчав у середньому на 16%. Це означає, що цієї зими українцям доведеться платити за газ дорожче, ніж це було у грудні 2021 року.

Так, за даними Держстату, у грудні 2021 року кубометр газу "Нафтогаз" продавав за 6,33 грн, а в грудні цього року – вже 7,96 грн за куб. Тарифи відрізняються, оскільки у першій половині торішнього сезону українці користувалися газом ще за старими фіксованими тарифами на газ.

При використанні для опалення будинку 200 кубів газу, у грудні 2022 року доведеться платити за цей об'єм 1592 грн, а в грудні 2021-го газ при такій площі житла обходився в 1266 грн.

Таким чином, платіжка за газ збільшиться цієї зими на 326 грн . Водночас, тарифи на централізоване опалення залишаться незмінними. З минулого року практично жодне підприємство своїх розцінок не змінило і до кінця війни вже не змінить. В уряді рекомендували всім "заморозити" ціни.

Також мораторій запроваджено і на підвищення вартості тепла та гарячої води. При цьому тарифи на електроенергію влада не заморозила.

Раніше повідомлялося, що українцям скоротять субсидії у новому опалювальному сезоні.