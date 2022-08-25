Обмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новому

НБУ виставив нові вимоги до обмінників, які набудуть чинності вже з 1 вересня. Таким чином, до 31 серпня включно пункти обміну валюти мають обладнати приміщення системами технологічного відеоконтролю, щоб усі операції із купівлі-продажу валюти фіксувалися на камеру.

Обмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новому: в НБУ зробили заяву

Вимоги стосуються приміщень усіх небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, зазначили у НБУ.

Встановити камери обмінники мали спочатку до 3 серпня, але потім цей термін через воєнний стан продовжили.

Крім того, серед інших вимог НБУ до обмінників - зобов'язати їх сплачувати податок на прибуток авансом у розмірі трьох мінімальних зарплат (на сьогодні це 19,5 тис. грн). Коли ця вимога почне реалізовуватись, то бюджет отримуватиме близько мільярда гривень на рік з усіх обмінників.

Обмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новому: в НБУ зробили заяву
З 29 липня Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані щодо курсів валют на вулицях. Всю інформацію щодо вартості валюти українці можуть отримати безпосередньо у касі, попросивши пред'явити відповідні документи. Після запровадження цієї заборони курс в обмінниках справді вирівнявся і став плюс-мінус однаковим скрізь.

Раніше повідомлялося, які купюри не вдасться продати в обмінниках, і як розпізнати ці гроші.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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