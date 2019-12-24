"Укрпочта" выставит на продажу 132 тыс. кв. м ненужной недвижимости

Компания тратит на ее содержание 10 млн гривен в год.

"Укрпочта" собирается выставить на продажу более 800 объектов недвижимости общей площадью 132 тыс. кв. м, которые не используются или больше не нужны компании.

Об этом говорится на сайте "Укрпочты".

Например, на продажу выставляются 17 баз отдыха. Также компания хочет продать аварийные здания и объекты, состоящие из одного фундамента. Ежегодно на содержание этого имущества "Укрпочта" тратит около 10 млн гривен в виде налогов, платы за коммунальные услуги, охрану и прочего.

Благодаря закону, принятому в октябре 2019 года, компания получила возможность избавиться от избыточного имущества.

"В Укрпочты 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости и много ее находится в центрах крупных городов или на берегу Черного моря, где большая стоимость земли. И 10% этих объектов непригодны для эффективного использования, что совсем не способствует развитию Укрпочты как логистической компании. Более того, каждый год мы тратим почти 10 млн грн на их содержание. Эти ресурсы должны работать на компанию, а не приносить убытки. Все полученные деньги мы планируем инвестировать в инфраструктуру и строительство новых автоматизированных сортировочных центров", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Список объектов, которые будут выставлены на приватизацию, есть на сайте Prozorro, где "Укрпочта" 23 декабря начала процедуру выбора оценщика.

Напомним, в начале октября Верховная Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору, исключив ее из списка имущества и объектов, не подлежащих приватизации.

"Укрпочта" является национальным оператором почтовой связи Украины. Она существует как отдельное предприятие с 1994 года. С июля 2016 года "Укрпочту" возглавляет избранный на конкурсе генеральный директор Игорь Смелянский.