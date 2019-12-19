Начальницу киевского отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий

Женщина присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплат 16 гражданам.

Начальницу киевского отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий
Архивное фото
Фото: PolitInfo

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта", которого обвиняют в присвоении пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в фейсбуке.

Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019-го руководитель почтового отделения, подделывая подписи в официальных документах, присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.

"Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса, т.е. присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог", - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Закарпатской области сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на 1 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский анонсировал большой рост пенсий для людей старше 80 летЗеленский анонсировал большой рост пенсий для людей старше 80 лет
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционеАрестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционе
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
В Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцевВ Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцев
С 1 октября налоговая обновила счета для ЕСВ по стандарту IBAN: платежи на старые реквизиты будут возвращаться
СБУ разоблачила масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море"СБУ разоблачила масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море"
Бывшего главу банка "Укоопсоюз" будут судить по обвинению в растрате $1,2 млнБывшего главу банка "Укоопсоюз" будут судить по обвинению в растрате $1,2 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости