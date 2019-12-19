Начальницу киевского отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий

Женщина присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплат 16 гражданам.

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта", которого обвиняют в присвоении пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в фейсбуке.

Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019-го руководитель почтового отделения, подделывая подписи в официальных документах, присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.

"Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса, т.е. присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог", - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Закарпатской области сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на 1 млн гривен.