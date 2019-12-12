МВФ не смог назвать дату совета директоров по новой программе для Украины
Этому должно предшествовать выполнение Киевом предварительных условий.
Дата заседания совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой трехлетней программы EFF для Украины на $5,5 млрд пока неизвестна, однако в любом случае этому должно предшествовать выполнение Киевом предварительных условий (prior actions).
Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".
На брифинге в Вашингтоне он рассказал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда, которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.
Райс напомнил о телефонном разговоре директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлые выходные, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность МВФ поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.
В то же время, Райс также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка (rule of law), улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.
Напомним, речь идет о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом. Предыдущая программа МВФ для Украины была принята в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.
Новую программу кредитования положительно оценили в Европейском Союзе. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас счел подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС.
Также с заключением нового соглашения Украину поздравили США.