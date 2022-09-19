McDonald's назвав офіційну дату відкриття ресторанів в Україні

McDonald's відновить роботу своїх ресторанів в Україні вже 20 вересня. Першими відкриються заклади у Києві. Однак спочатку вони працюватимуть лише на доставку. Приймати відвідувачів ресторани розпочнуть на початку жовтня.

McDonald's назвав офіційну дату відкриття ресторанів в Україні: де запрацюють перші заклади

Отримувати замовлення українці зможуть через послугу McDelivery (доставка), яку забезпечує сервіс Glovo. А вже коли у жовтні ресторани відкриються для відвідувачів, тоді купити їжу можна буде через експрес-вікна та МакДрайв.

Доставка буде працювати з 8:00 до 22:00. Її вартість залежатиме від відстані по місту.

У McDonald's офіційно заявили, що вже з вівторка офіційно запрацюють три ресторани у Києві за такими адресами:

  • проспект Бажана, 3в (м. "Харківська");
  • вул. Гришка, 7 (м. "Позняки");
  • проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).
McDonald's назвав офіційну дату відкриття ресторанів в Україні: де запрацюють перші заклади

Приблизно за тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві. Протягом 2 місяців поетапно відкриватимуться решта ресторанів у столиці та різних містах на заході країни. Запуск закладів також розпочнеться з доставки, а потім уже почнуть приймати гостей.

В умовах військового стану ресторани McDonald's працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині). Також заклади закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. При цьому команда оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, доки зупинятиме виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.

Раніше повідомлялося, що українці влітку почали витрачати більше грошей на ресторани та кафе.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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