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2023-01-11
Шмигаль назвав дату старту програми безплатного обміну старих електричних ламп на енергоощадні
Першими в програму вступають шість регіонів.
© Pixabay
З 16 січня стартує програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це
Як уточнив глава уряду, 16 січня - це дата початку бета-тестування указаної програми. По всій Україні програма запрацює до кінця січня.
"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зазначив він.
Лія Ільченко, ZN.ua