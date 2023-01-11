Шмигаль назвав дату старту програми безплатного обміну старих електричних ламп на енергоощадні

З 16 січня стартує програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як уточнив глава уряду, 16 січня - це дата початку бета-тестування указаної програми. По всій Україні програма запрацює до кінця січня.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зазначив він.