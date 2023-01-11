Шмигаль назвав дату старту програми безплатного обміну старих електричних ламп на енергоощадні

Першими в програму вступають шість регіонів.

Шмигаль назвав дату старту програми безплатного обміну старих електричних ламп на енергоощадні
© Pixabay

З 16 січня стартує програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як уточнив глава уряду, 16 січня - це дата початку бета-тестування указаної програми. По всій Україні програма запрацює до кінця січня.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зазначив він.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Компанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в ПольщіКомпанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в Польщі
У Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиціУ Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
Податки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплатиПодатки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплати
За 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світуЗа 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світу
Зі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУЗі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсіїВ Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсії
Зі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУЗі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУ
15 мільйонів LED-ламп, які українцям обмінюватимуть безплатно, надійдуть в Україну найближчі тижні15 мільйонів LED-ламп, які українцям обмінюватимуть безплатно, надійдуть в Україну найближчі тижні
Bloomberg назвав найбільш «збіднілого» олігарха у РосіїBloomberg назвав найбільш «збіднілого» олігарха у Росії
Запаси газу та вугілля: Шмигаль відреагував на заяви нового глави «Нафтогазу» про дефіцит енергоресурсівЗапаси газу та вугілля: Шмигаль відреагував на заяви нового глави «Нафтогазу» про дефіцит енергоресурсів
Шмигаль повідомив, як зміняться тарифиШмигаль повідомив, як зміняться тарифи
Україна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — ШмигальУкраїна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — Шмигаль
Швейцарія закрила систему екстреного обміну готівкою для біженців з УкраїниШвейцарія закрила систему екстреного обміну готівкою для біженців з України
Російські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – ШмигальРосійські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – Шмигаль
НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)
Последние новости
Подгружаем последние новости