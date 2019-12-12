Суд наложил арест на активы владельца Дельта Банка

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка Николаю Лагуну. Об этом сообщает пресс-центр ФГВФЛ.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 02 октября по делу №910 / 7338/19 о взыскании с владельца Дельта Банка вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,3 млн гривен и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания. Это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел.

По другому иску фонда (№910 / 7186/19), в котором Лагун выступает ответчиком совместно с семью другими связанными лицами Дельта Банка, Северный апелляционный хозяйственный суд 27 ноября 2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения за якобы нарушение правил объединения исковых требований.

Указывается, что сейчас Фонд гарантирования готовит кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки.

Отмечается, что нарушение правил объединения исковых требований является основанием для возвращения искового заявления еще на этапе решения вопроса об открытии производства.

Однако суд первой инстанции не только открыл производство, но и провел 4 подготовительных заседания, и только после этого пришел к выводу об оставлении иска без рассмотрения. Также фонд заявил лишь одно солидарное исковое требование, исключающее возможность объединения требований в принципе.

Однако судами первой и апелляционной инстанций были проигнорированы эти подходы правоприменения, хотя они определены в том числе практикой Верховного Суда.

Поэтому фонд будет инициировать не только кассационное обжалование решений суда об оставлении иска без рассмотрения, но и вынесения вопроса правомерности объединения исковых требований на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда как исключительной правовой проблемы.

Напомним, в 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.

10 мая 2019 года Генпрокуратура возобновила дело о выводе почти $50,63 млн из Дельта Банка.