Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП".

Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Тимофей Милованов
Фото: Макс Требухов

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал статистику о потерях украинской экономики от роSSийской агрессии и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council, - ред.) дает оценку 100 млрд)", - отметил Милованов.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях составляет около 85 млрд гривен.

Министр уточнил, что на территории аннексированного Крыма и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд гивен; на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд гривен; на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого стоимостью 23 млрд гривен.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

Напомним, по данным аналитического центра Atlantic Council, экономические потери Украины из-за агрессии РоSSии в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери.

Украина подала против РФ несколько исков в международные суды. В сентябре 2015 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что сумма претензий по искам будет превышать 50 млрд долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорахРада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах
Блок рекламы


Похожие новости
Милованов: потери экономики Украины от роSSийской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд
Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрдУкраина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд
"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд
В Минэкономики назвали первую пятерку предприятий для приватизацииВ Минэкономики назвали первую пятерку предприятий для приватизации
Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"
Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВОбщая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
Moody's улучшило прогноз Украины до позитивногоMoody's улучшило прогноз Украины до позитивного
МЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИМЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости