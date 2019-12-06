Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы

НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы на период праздников.

С 28 декабря украинская банковская система перейдет на новогодний график работы.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Фото: bank.gov.ua

Согласно решению Национального банка, 28 декабря до 13:00 в системе электронных платежей могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства. НБУ и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.

26-27 декабря банковский день буде продлен на два часа.

29-31 декабря, 1 января и 4-7 января - нерабочий банковский день.

2 января банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3 и 8 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

С 28 декабря 2018 до 7 января 2019 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 27 декабря.

В праздничные дни банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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