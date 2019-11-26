НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен

Новые банкноты войдут в оборот в декабре и феврале.

Национальный банк 25 декабря вводит в обращение новую банкноту номиналом 50 гривен, а 25 февраля - номиналом 200 гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

Новые купюры наследуют дизайн нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Основные изображения нынешних банкнот 50 и 200 гривен (Михаил Грушевский и Леся Украинка) сохранятся. Новые банкноты также будут иметь аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.

В то же время обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту. Улучшена рельефность элементов печати; изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Фото: flickr.com/NBU

Фото: flickr.com/NBU

Фото: bank.gov.ua

Фото: flickr.com/NBU

Фото: flickr.com/NBU

Фото: flickr.com/NBU

Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы инновационные защитные элементы. Это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. Другой элемент - "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, меняется направление движения ее фонового изображения.

Банкноты 50 гривен с дизайном 2004 года и банкноты 200 гривен с дизайном 2007 года остаются платежным средством, их не нужно менять на новые.

Напомним, что с 20 декабря в обращение также войдут монеты 5 гривен, которые постепенно заменят банкноты.

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