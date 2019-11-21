Суд отпустил главу правления Укрэксимбанка под залог 3 млн гривен

Деньги нужно внести в течение пяти дней.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога 2,9 млн гривен, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте с залогом 100 млн гривен.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

"Александр Гриценко освобожден из-под стражи в зале суда! Залог в размере 3 млн гривен", - написала она в фейсбуке.

Напомним, что главу Укрэксимбанка задержали 16 ноября сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Он проходит подозреваемым в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

Дело касается вывода из-под ареста имущества медиа-холдинга, которое связано с окружением бывшего президента Виктора Януковича.