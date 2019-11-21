Суд отпустил главу правления Укрэксимбанка под залог 3 млн гривен

Деньги нужно внести в течение пяти дней.

Суд отпустил главу правления Укрэксимбанка под залог 3 млн гривен
Александр Гриценко
Фото: Укринформ

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога 2,9 млн гривен, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте с залогом 100 млн гривен.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

"Александр Гриценко освобожден из-под стражи в зале суда! Залог в размере 3 млн гривен", - написала она в фейсбуке.

Напомним, что главу Укрэксимбанка задержали 16 ноября сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Он проходит подозреваемым в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

Дело касается вывода из-под ареста имущества медиа-холдинга, которое связано с окружением бывшего президента Виктора Януковича.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка АвальСуд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследованиеИз Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Райффайзен Банк Аваль внесет залог за ПисарукаРайффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука
Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка АвальСуд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль
Минэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержкиМинэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки
Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривенБахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривен
Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривенБывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУВ Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
НАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИНАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Фонд гарантирования вкладов продал пул активов за рекордные 850 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал пул активов за рекордные 850 млн гривен
Минэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три годаМинэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три года
Последние новости
Подгружаем последние новости