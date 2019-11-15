"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки

Это один из объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки
Привокзальная улица
Фото: zametkin.kiev.ua

АО "Укрзализныця" планирует передать в концессию железнодорожный вокзал "Дарница" в Киеве.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Как отметил глава компании Евгений Кравцов, это один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

"До принятия закона "О концессии", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов", - пояснил он.

Глава УЗ рассказал, что "благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него современный вокзал с торгово-развлекательными площадями на левом берегу Киева."

Напомним, строительство Дарницкого вокзала началось еще в 2004 году. Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. В ее состав вошли транзитный пешеходный тоннель под всеми путями с выходами на платформы, южный вестибюль, южный и северный участки привокзальной площади, а также временные автостоянки на 162 и 18 машиномест.

В декабре 2015 года "УЗ" решила разморозить недострой Дарницкого вокзала.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкцийРоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкций
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготамиВ Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУВ Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имуществаВ Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества
На концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и СингапураНа концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и Сингапура
У наследников основателя Ciklum Торбена Майгаарда пытались украсть квартиру в КиевеУ наследников основателя Ciklum Торбена Майгаарда пытались украсть квартиру в Киеве
Верховный Суд отдал под застройку 2 гектара сквера на Печерске в КиевеВерховный Суд отдал под застройку 2 гектара сквера на Печерске в Киеве
Проектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захватеПроектировщик Шулявского путепровода в Киеве заявил о рейдерском захвате
В Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на БанковойВ Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
Дарницкий суд взыскал с общественных активистов около 196 тыс. гривен за снесенный заборДарницкий суд взыскал с общественных активистов около 196 тыс. гривен за снесенный забор
В Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкцийВ Киеве за август демонтировали 1630 незаконных рекламных конструкций
Последние новости
Подгружаем последние новости