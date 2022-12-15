Франція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми на 415 мільйонів євро

Франція надасть Україні обладнання для відновлення енергетичного сектору на суму 415 мільйонів євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Очільник Міненерго Герман Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в рамках Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі.

Він підкреслив важливість солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від енергетичної агресії Росії.

«Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті - високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж», — зазначив міністр.

За його словами, також наразі існує потреба у газотурбінних і газопоршневих енергоблоках, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.