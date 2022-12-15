Франція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми на 415 мільйонів євро
Франція надасть Україні обладнання для відновлення енергетичного сектору на суму 415 мільйонів євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Очільник Міненерго Герман Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в рамках Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі.
Він підкреслив важливість солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від енергетичної агресії Росії.
«Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті - високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж», — зазначив міністр.
За його словами, також наразі існує потреба у газотурбінних і газопоршневих енергоблоках, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.