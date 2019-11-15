Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс Украины

Среди них - создание долгового агентства.

Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс Украины
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада Украины на заседании 14 ноября проголосовала за законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", одобрив в том числе создание долгового агентства.

За принятие документа в целом проголосовали 282 народных депутата, передают "Украинские новости".

Сейчас формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Отмечается, что эффективность этой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики.

Ожидается, что передача этих функций агентству повысит доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе. Также эти изменения дадут долговому агентству институциональную способность, что позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом, а благодаря этому, потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.

Также новый орган получит право использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью, применяя современные рыночные инструменты.

Помимо этого, принятые изменения в Бюджетный кодекс Украины предусматривают сохранение 25% поступлений от акцизного налога на топливо в доходной части местных бюджетов. Ранее предполагалось, что все поступления от акцизного налога на топливо в 2020 году будут направляться в Дорожный фонд. В 2019 году четверть таких поступлений оставалась в местных бюджетах.

Напомним, также на заседании парламента был принят проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении и в целом.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкцийРоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкций
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготамиВ Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
Блок рекламы


Похожие новости
Экономика Украины в третьем квартале выросла на 4,2%Экономика Украины в третьем квартале выросла на 4,2%
Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследованиеИз Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаряРада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря
Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBANВсе банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN
Минэкономики: у Украины есть ресурсы для погашения обязательств до весныМинэкономики: у Украины есть ресурсы для погашения обязательств до весны
Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтенииРада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении
ArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендовArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендов
Рада перевела аренду госимущества в интернетРада перевела аренду госимущества в интернет
Рада приняла закон о концессииРада приняла закон о концессии
Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвесторуРада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору
Последние новости
Подгружаем последние новости