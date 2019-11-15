Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс Украины

Верховная Рада Украины на заседании 14 ноября проголосовала за законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", одобрив в том числе создание долгового агентства.

За принятие документа в целом проголосовали 282 народных депутата, передают "Украинские новости".

Сейчас формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Отмечается, что эффективность этой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики.

Ожидается, что передача этих функций агентству повысит доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе. Также эти изменения дадут долговому агентству институциональную способность, что позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом, а благодаря этому, потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.

Также новый орган получит право использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью, применяя современные рыночные инструменты.

Помимо этого, принятые изменения в Бюджетный кодекс Украины предусматривают сохранение 25% поступлений от акцизного налога на топливо в доходной части местных бюджетов. Ранее предполагалось, что все поступления от акцизного налога на топливо в 2020 году будут направляться в Дорожный фонд. В 2019 году четверть таких поступлений оставалась в местных бюджетах.

Напомним, также на заседании парламента был принят проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении и в целом.