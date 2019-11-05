8 ноября Джек Ма впервые приедет в Киев

Основатель Alibaba Джек Ма впервые приедет в Киев. Он выступит спикером на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), который пройдет 8-9 ноября 2019 года в Киеве, пишут AIN.UA

Его выступление назначено на утро первого дня конференции и пройдет в форме диалога. Редакция AIN.UA запросила у организаторов конференции информацию о том, на сколько миллиардер планирует остаться в Украине и чем будет заниматься в ходе визита.

8 ноября Джек Ма впервые приедет в Киев

Джек Ма основал группу Alibaba в 1999 году, с тех пор она выросла в одного из крупнейших игроков на мировом рынке e-сommerce. До того, как основать компанию, Джек Ма работал учителем английского. В 2018 году миллиардер объявил о том, что отойдет от бизнеса.

Джек Ма — второй самый богатый человек Китая и 20-й в мире. Его состояние оценивается в $39 млрд. Основанная им Alibaba — крупнейшая китайская компания в сфере электронной коммерции и одна из самых больших компаний в мире.


Ольга Карпенко, AIN

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