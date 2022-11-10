В США зірвали найбільший в історії лотерейний джекпот — $2 мільярда. Переможець ще невідомий

Американська лотерея Powerball оголосила, що в одному з придбаних квитків збіглися всі цифри, і власник щасливого білета зірвав найбільший джекпот в історії — $2,04 млрд. Про це пише ВВС.

В США зірвали найбільший в історії лотерейний джекпот — $2 мільярда. Переможець ще невідомий
Фото: bbc.com

Що відомо

За даними Powerball, шанси на виграш джекпоту становили 1 до 292,2 мільйонів. Хто купив виграшний лотерейний білет, наразі не повідомляють. Відомо лише, що його придбали у Каліфорнії неподалік Лос-Анжелеса.

Квитки Powerball коштують $2 і переможець має можливість вибрати або одноразовий (дещо менший) платіж, який складе в цьому випадку $997,6 млн, або отримання повної суми у вигляді ануїтету (щорічної виплати), яка перераховується протягом 29 років.

Попередній світовий рекорд за розміром джекпоту було встановлено в 2016 році, коли $1,59 млрд розділили між трьома гравцями Powerball.

Джекпот можна виграти, коли у квитку збігаються усі шість основних номерів. Якщо таких квитків виявиться кілька, то суму ділять між їхніми власниками порівну.

Востаннє джекпот виграли 3 серпня, коли переможець обрав одноразову виплату у розмірі $206,9 млн доларів.

Найбільші призові лотерейні виплати у світі припадають саме на Сполучені Штати, хоча іспанська Різдвяна лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad вважається найбільшою у світі лотерейною грою із найзагальнішим призовим фондом. У 2012 році перший приз склав 720 млн євро (за обмінним курсом того часу — $941,8 млн).

В історії загальноєвропейської лотереї Euromillions найбільший виграш припав на 19 липня 2022 року і становив понад $232 млн.





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