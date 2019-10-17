"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

Компания возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела.

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"
Фото: www.rbc.ua

ООО "Корум Украина", оштрафованное Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия "Львовуголь", намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока, сообщают "Українські новини".

"ООО "Корум Украина" возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в официальной позиции компании, опубликованной на сайте компании во вторник вечером.

"Корум Украина" считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении обществом антиконкурентных согласованных действий.

"По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО "Корум Украина" не осуществляло и не получило доходов", - говорится в заявлении компании.

Напомним, 15 октября на странице Главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в Facebook была опубликована информация о нарушении ООО "Корум Украина" законодательства про защиту экономической конкуренции. Компанию оштрафовали на 53 млн гривен.

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