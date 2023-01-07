«Зерновим коридором» з України вже вийшло 626 суден

За час дії коридору з України вирушило 16,8 млн тонн агропродукції, інформує ZN.ua.

«Зерновим коридором» від початку серпня 2022 року по 5 січня 2023 року пройшло 626 суден, повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі.

Як пише турецьке агентство «Анадолу», це дозволило експортувати з портів України 16,8 млн тонн агропродукції, що зробило вагомий внесок у усунення глобальної продовольчої кризи.

Кірішчі нагадав, що у перші місяці війни в Україні вартість тони пшениці на світових ринках підскочила до рекордних 440 доларів, однак сьогодні ця цифра зменшилась до 320 доларів за тону або менше.

«Різниця у 120 доларів – це та користь, яку отримали люди у всьому світі», - наголосив турецький урядовець.

Зокрема 54% агропродукції, транспортованої «зерновим коридором», надійшло до портів європейських держав, 28% – до азіатських країн, 12% – до країн Африки, а 6% – до країн Близького Сходу.


Ірина Знась, ZN.ua





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