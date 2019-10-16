"Альфа-Банк" окончательно купил "Укрсоцбанк"

Команда "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к "Альфа-Банку Украина".

Об этом информирует пресс-служба "Альфа-Банка Украина".

Сообщается, что "Альфа-Банк Украина" стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка" по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам. Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 года решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка Украина" и решением единственного акционера "Укрсоцбанка". Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности "Укрсоцбанка", будут завершены до конца текущего года.

Также решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка Украина" было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций "Укрсоцбанка".

Реорганизация финучреждений путем присоединения "Укрсоцбанка" к "Альфа-Банка Украины" проводится по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" согласно разрешения Национального банка Украины от 12 сентября 2019 года.

Как известно, на протяжении 2018 года реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ПАО "АБ "Экспресс-Банк" и АКБ "Индустриалбанк", а также ОАО КБ "Центр" и ОАО "МТБ Банк".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S. A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S. A. (ABHH).

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6 место (69,41 млрд грн), Укрсоцбанк - 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действующих финучреждений.