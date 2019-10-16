"Альфа-Банк" окончательно купил "Укрсоцбанк"

Слияние банков прошло по упрощенной процедуре.

"Альфа-Банк" окончательно купил "Укрсоцбанк"
Фото: sravnibank.com.ua

Команда "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к "Альфа-Банку Украина".

Об этом информирует пресс-служба "Альфа-Банка Украина".

Сообщается, что "Альфа-Банк Украина" стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка" по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам. Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 года решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка Украина" и решением единственного акционера "Укрсоцбанка". Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности "Укрсоцбанка", будут завершены до конца текущего года.

Также решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка Украина" было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций "Укрсоцбанка".

Реорганизация финучреждений путем присоединения "Укрсоцбанка" к "Альфа-Банка Украины" проводится по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" согласно разрешения Национального банка Украины от 12 сентября 2019 года.

Как известно, на протяжении 2018 года реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ПАО "АБ "Экспресс-Банк" и АКБ "Индустриалбанк", а также ОАО КБ "Центр" и ОАО "МТБ Банк".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S. A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S. A. (ABHH).

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6 место (69,41 млрд грн), Укрсоцбанк - 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действующих финучреждений.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
Аутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проектаАутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проекта
Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грнПриватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХКМинэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Блок рекламы


Похожие новости
Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом новогоРуководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового
Агрокомпания Syngenta купила украинскую IT-фирму CropioАгрокомпания Syngenta купила украинскую IT-фирму Cropio
Группа компаний "Добробут" купила 100% клиники "Борис"Группа компаний "Добробут" купила 100% клиники "Борис"
Нацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионовНацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионов
Dragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в КиевеDragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в Киеве
Dragon Capital купил бывший офис банка "Киевская Русь" в историческом центре столицеDragon Capital купил бывший офис банка "Киевская Русь" в историческом центре столице
Украинский тестировщик обокрал Microsoft на $10 млн. Он купил Tesla и виллу, но его арестовали
НБУ окончательно отменил лимит на вывод дивидендов из УкраиныНБУ окончательно отменил лимит на вывод дивидендов из Украины
Киевский бронетанковый завод купил запчасти собственного производства на 9,14 млн гривенКиевский бронетанковый завод купил запчасти собственного производства на 9,14 млн гривен
Новинский выкупил долю Пинчука в Regal PetroleumНовинский выкупил долю Пинчука в Regal Petroleum
Последние новости
Подгружаем последние новости