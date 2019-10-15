Верховный Суд отменил запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью

Постановление от 10 апреля 2017 года признано незаконным, хотя запрет действует на основании другого решения Киевсовета.

Верховный Суд отменил запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью
Фото: bereznyaki.org

Верховный Суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 утра.

Соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений, передает Громадське.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Как отмечается, речь идет именно о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Это решение вступило в силу 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью нельзя приобрести в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т.п.

Напомним, в сентябре во Львове суд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проектаАутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проекта
Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грнПриватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХКМинэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом новогоРуководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового
Блок рекламы


Похожие новости
Продажу земли иностранцам отложат до 2024 годаПродажу земли иностранцам отложат до 2024 года
Верховный Суд отдал под застройку 2 гектара сквера на Печерске в КиевеВерховный Суд отдал под застройку 2 гектара сквера на Печерске в Киеве
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвесторуРада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору
Судья ОАСК отменил невыгодное застройщику решение Верховного СудаСудья ОАСК отменил невыгодное застройщику решение Верховного Суда
Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на БоржавеЭкоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве
Суд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова ЯраСуд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова Яра
Рада отменила паевой взнос при строительстве с 2021 годаРада отменила паевой взнос при строительстве с 2021 года
Хозяйственный суд Киева отменил 3,5-миллионный штраф ДТЭК
Суд ЕС отменил решение о допуске "Газпрома" к газопроводу OPALСуд ЕС отменил решение о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL
Последние новости
Подгружаем последние новости