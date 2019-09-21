Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты

Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Фото: Depositphoto/Wavebreakmedia

Верховная Рада в пятницу, 20 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным. Его поддержали 237 депутатов.

Связанный законопроект №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс поддержали 237 депутатов. Он обязывает физлиц-предпринимателей второй-четвертой категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Штрафы за нарушения работы с РРО (выдача чека на неполную сумму стоимости товара или услуг; непроведение расчетных операций через РРО) на переходной период до 1 октября 2020 года составит 10% от стоимости товара или услуг, за второе - 50%. После переходного периода штрафы увеличатся до 100% и 150% соответственно.

От необходимости использовать РРО освобождаются ФОПы первой категории.

Для ФОПов второй-четвертой категории, которые продают бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФОПы, которые продают ювелирные товары, текстиль, б/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы.

Для остальных ФОПов РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.

Вводится механизм кешбэка, который подразумевает выплату денег покупателям, которые пожалуются на продавцов, не выдающих чеки. Такие изменения вносятся непосредственно в Налоговый кодекс и предполагают, что сумма покупки должна быть от 850 гривен.

Кроме того, принятые поправки увеличиваются ежегодный оборот для второй группы ФОПов с 1,5 млн гривен до 2,5 млн гривен.

Напомним, летом 2015 года вступила в силу норма Налогового кодекса, по которой предприниматели 3-й группы единого налога должны были начать использовать РРО. Предусматривалось также, что предприниматели 2-й группы будут обязаны использовать РРО с 1 января 2016 года. Однако эти нормы вызвали протесты бизнеса, и в итоге 1 июля парламент принял закон, которым разрешил бизнесу с доходом до миллиона по-прежнему работать без кассовых аппаратов.

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