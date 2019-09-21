Изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине, - АГКУ

Ассоциация газодобывающих компаний Украины (АГКУ) выражает серьезную обеспокоенность по поводу изменения положений о применении стимулирующей ренты в Налоговом кодексе Украины, инициированных в рамках законопроекта №1210. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

"АГКУ призывает народных депутатов и профильный комитет их не поддерживать, т.к. это представляет угрозу для развития газодобывающей отрасли, непременно приведет к уменьшению объемов бурения и добычи газа, а также негативно скажется на репутации государства среди инвесторов", - говорится в заявлении.

В ассоциации отметили, что проект №1210 предусматривает изменения формулировки по применению стимулирующих ставок ренты для добычи природного газа из новых скважин, что полностью исключают возможность применения стимулов для бурения новых скважин, использования сервисных контрактов и сотрудничество инвесторов с "Укргаздобычей" - как инструмента повышения добычи в Украине.

В АГКУ напомнили, что действующая норма закона была предложена Министерством финансов в 2017 году на базе тщательного анализа данных недропользователей, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственной фискальной службы. Государство гарантировало закрепление данной нормы на 5 лет и сейчас фактически хочет отменить ее спустя 20 месяцев, говорится в заявлении.

В сообщении АГКУ подчеркивает, что внедрение с 1 января 2018 стимулирующей ренты (6% и 12% в зависимости от глубины залегания залежи) существенно оживило отечественный газодобывающей рынок.

В частности, за 20 месяцев действия этих законодательных норм было заложено 185 новых скважин, 65 из которых пробурили частные компании, треть из которых - сверхглубокие (более 5 км) - это обеспечило дополнительную добычу 1 млрд куб. м газа. Для сравнения, в 2017 году (до введения стимулирующей ренты) частные добытчики пробурили всего 22 скважины.

Общий объем роста добычи природного газа независимыми добывающими компаниями в 2018 году достиг 7% (для сравнения, в 2017 году он составлял - 0.1%), по итогам 2019 года также прогнозируется сохранение положительной динамики.

Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине также выразили обеспокоенность относительно возможной отмены стимулирующей ренты для газодобывающей отрасли.