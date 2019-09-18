ФГИ продал ГЭС на Южном Буге за 108 млн гривен

Станцию купило киевское ООО "Эмза"

ФГИ продал ГЭС на Южном Буге за 108 млн гривен
Фото: facebook.com / Виталий Трубаров
Фото: facebook.com / Виталий Трубаров

Фонд государственного имущества продал Первомайскую гидроэлектростанцию на Южном Буге почти за 108 млн гривен при стартовой цене 64,6 млн гривен.

Торги состоялись 18 сентября на "Прозорро.Продажи". В аукционе принимали участие три компании, победителем стало ООО "Эмза", которое принадлежит Марку Кравченко.

На продажу выставлялся комплекс зданий ГЭС, включая производственное и административное здания и греблю.

Фото: facebook.com / Виталий Трубаров

Первомайская ГЭС не работает с 2017 года. Ее здание находится на учете как объект культурного наследия.

Напомним, в 2016 году ФГИ продал две гидроэлектростанции на Южном Буге в Николаевской области. ГЭС в селе Богдановка продали за 64 млн гривен, а в селе Мигия - за 52,5 млн гривен. Покупателем Мигийской ГЭС также была киевская компания "Эмза".

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