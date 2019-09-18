ФГИ продал ГЭС на Южном Буге за 108 млн гривен
Станцию купило киевское ООО "Эмза"
Фонд государственного имущества продал Первомайскую гидроэлектростанцию на Южном Буге почти за 108 млн гривен при стартовой цене 64,6 млн гривен.
Торги состоялись 18 сентября на "Прозорро.Продажи". В аукционе принимали участие три компании, победителем стало ООО "Эмза", которое принадлежит Марку Кравченко.
На продажу выставлялся комплекс зданий ГЭС, включая производственное и административное здания и греблю.
Первомайская ГЭС не работает с 2017 года. Ее здание находится на учете как объект культурного наследия.
Напомним, в 2016 году ФГИ продал две гидроэлектростанции на Южном Буге в Николаевской области. ГЭС в селе Богдановка продали за 64 млн гривен, а в селе Мигия - за 52,5 млн гривен. Покупателем Мигийской ГЭС также была киевская компания "Эмза".
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18.09.2019 14:54