Представители платежных систем подписали петицию о пересмотре «закона об РРО»

Ассоциация платежных систем Украины обратилась с петициями к президенту и парламентскому комитету по финансам и налоговой политике с просьбой пересмотреть недавно принятый в первом чтении «закон об РРО», пишут AIN.UA

Согласно текстам недавних законопроектов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле, на кассовые аппараты должны переходить все интернет-магазины, а для физлиц-предпринимателей в сфере торговли с оборотом до 1 млн в год устанавливается переходной период до 2021 года.

Также вводится понятие «программного РРО», в отличие от классического кассового аппарата, это может быть программа, которая работает на любом устройстве, вроде смартфона и планшета. Кроме того, указанные проекты законов существенно увеличивают штрафы за нарушения в этой сфере. Если сейчас за нарушение действует символический штраф в 1 грн, с момента вступления закона в силу он составит 150% цены товара.

Представители платежных систем просят пересмотреть законопроекты с учетом того, что:

  • Сейчас в действующем законодательстве отсутствуют нормы использования РРО в банках.
  • Программные РРО на рынке еще фактически не работают, нет технических требований к форматам данных, с которыми они работают. А после вступления законопроекта в силу у бизнеса будет только 3 месяца на разработку такого решения.
  • Суммы штрафов за нарушения являются «недопустимыми для бизнеса». В ассоциации подчеркивают, что ранее «пятикратку» за нарушения в этой сфере отменил президент своим указом.

Поэтому ассоциация обращается к президенту и замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с просьбой пересмотреть эти законопроекты.


Ольга Карпенко, AIN

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