Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) требует от "Газпрома" выполнить вердикт Европейского суда Люксембурга, признавшего неправомочным решение об использовании роSSийской компанией мощностей газопровода OPAL в полном объеме.

Об этом заявил глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фиете Вульф, передает Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что "никакие дальнейшие распределения мощностей с опорой на реализацию мирового соглашения", заключенного в 2016 году с Федеральным агентством по сетям, "применительно к OPAL и прокачке газа на основе резервирования этих мощностей осуществляться не могут".

Речь идет о соглашении трехлетней давности, которое позволяло "Газпрому" дополнительно задействовать 50% мощностей OPAL в дополнение к ранее согласованным 50% регламентированного доступа к сети. Эти договоренности с некоторыми поправками в итоге были одобрены Еврокомиссией.

"Кроме того, транспортировка газа "Газпромом" по участку, оператором которого является OPAL Gastransport GmbH & Co. KG (OGT), должна быть сокращена до половины его мощности", - подчеркнули в пресс-службе.

В заявлении также говорится, что при необходимости Федеральное агентство по сетям примет меры по надзору за исполнением вердикта суда.

Напомним, до 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС , имел право использовать OPAL только на 50%. Эксперты тогда отмечали, что кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой. В 2016 году роSSийский концерн получил право использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе (а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - и на все 100%).

10 сентября 2019 года Европейский суд общей юрисдикции отменил это решение Еврокомиссии, поскольку оно было принято "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе". Польский концерн PGNiG, в частности, выказывал претензии в том, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.

OPAL - одна из двух сухопутных веток, отведенных в 2011 году от газопровода "Северный поток", она проходит по территории Германии до Чехии.