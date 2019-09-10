Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов

Ставки доходности были значительно снижены.

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
Фото: LB.ua

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 миллиардов гривен.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, Минфин, учитывая значительный спрос со стороны банков-первичных дилеров на валютные ОВГЗ, осуществил размещение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно, значительно снизив предыдущие ставки доходности.

Ставки доходности по гривневым ОВГЗ также были снижены и составили:

  • по 6-месячным ОВГЗ - 16,15% (снижение на 15 базисных пунктов)
  • по 1-летним ОВГЗ - 15,52% (снижение на 43 бп)
  • по 2-летним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 35 бп).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%.

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