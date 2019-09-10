Нацбанк напомнил о выводе из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек с 1 октября

В течение года такие монеты можно будет обменять на банкноты в отделениях банков.

С 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В течение следующего года монеты можно обменять во всех отделениях украинских банков. С 30 сентября 2020 по 30 сентября 2022 монеты будут обменивать только в отделениях уполномоченных банков (Приват, Ощадбанк и Райффайзен банк Аваль) и в НБУ. С октября 2022 года монеты этих номиналов не будут принимать к обмену.

Нацбанк также начинает постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться, но монеты, попавшие в банки, не будут возвращаться в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Напомним, осенью 2019 года в Нацбанке анонсировали выпуск новых монет номиналом 5 гривен.

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