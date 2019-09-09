Банковские платежи в Украине станут возможны в круглосуточном режиме

Система электронных платежей будет работать в формате 24/7.

Банковские платежи в Украине станут возможны в круглосуточном режиме
Фото: НБУ

Национальный банк решил перевести Систему электронных платежей в круглосуточный режим. Сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

Как говорится на сайте НБУ, правление регулятора утвердило концепцию СЭП 24/7, которую планируют внедрять в два этапа.

На первом этапе произойдет переход на расширенный регламент работы СЭП. Он будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый день. Такой режим работы СЭП предлагается ввести во II квартале 2020 года.

Сейчас Национальный банк работает над его реализацией. Вскоре должны состоятся встречи с банковским сообществом для обсуждения основных принципов работы СЭП в режиме 23/7.

На втором этапе планируется реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7. Переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день. Такой режим работы планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП-4.

"Возможность осуществления платежей на круглосуточной ежедневной основе будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также даст возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей", - говорится в заявлении Нацбанка.

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