Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара

Українські IT-компанії, які вже подумували перенести свій бізнес за кордон, залишаться в Україні. У виграші також будуть усі експортери. А от імпорт може прийти в занепад. При цьому ціни на імпортну техніку стрімко злетять угору.

В Україні злетять ціни на імпортну техніку: яких іще наслідків чекати від зміни курсу долара НБУ

Такі наслідки від підвищення фіксованого курсу долара аналітики прогнозують вже найближчим часом.

НБУ підвищив фіксований курс долара із 29,25 грн до 36,57 грн, тобто відразу на чверть. Таке зрушення на валютному ринку стало потрясінням для вітчизняної економіки. Втім, це потрясіння, радше, зі знаком плюс. Завдяки цьому вдасться зменшити тиск на гривню. А в перспективі такий крок НБУ може призвести навіть до зниження курсу долара.

"Офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідав реаліям", - пояснив зміну курсу голова НБУ Кирило Шевченко.

За п'ять місяців війни в структурі української економіки відбулися великі зміни. Нині кожен платник податків – на вагу золота, а кожен експортер – рятівник для гривні. Отже, любити, плекати і берегти експортерів – одне з першочергових сьогоднішніх завдань влади.

Але через занижений курс долара, компанії, що працюють на експорт, щомісяця отримували великі збитки. Йдеться насамперед про IT-сектор, який переважно орієнтований на закордонного замовника і отримує оплату в доларах. Тут він був змушений конвертувати її за вкрай невигідним курсом.

В Україні злетять ціни на імпортну техніку: яких іще наслідків чекати від зміни курсу долара НБУ

"Питання курсу було одним з найбільш гострих для IT-компаній. Це виважений крок з боку Нацбанку, він є певним компромісом, що знімає суттєву частину проблем для нашої індустрії як експортера", - каже виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

За словами Васюка, IT-компанії вже міркували над тим, як перевести свій бізнес за кордон, аби щомісяця не втрачати шалені гроші. Отже, рішення НБУ було дуже вчасним: тепер вони залишаться в Україні.

Водночас виграють й інші експортери. Зокрема, якщо вдасться завдяки стамбульським домовленостям розблокувати експорт зерна, то приток валюти в Україну має різко зрости. Експортери продаватимуть її на ринку, що в перспективі має призвести до зміцнення гривні.

Від підвищення фіксованого курсу долара програли імпортери

Це - однозначно: імпортери залишилися в програші. Через це вартість імпортних товарів різко зросте. Чи стануть вони дорожчими на чверть, як курс долара – покаже час. Але сильне подорожчання неминуче. Отже уся імпортна техніка (а вона у нас майже вся імпортна) тепер буде дорожчою. Очевидно про дешеві смартфони за 3-4 тисячі гривень і холодильники за 6-8 тисяч вже варто забувати. Або ще встигнути щось купити із тих партій, які були завезені в Україну раніше.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з цінами на пальне через підвищення курсу долара.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Верховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантійВерховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантій
Антрацитові ТЕЦ в Україні планують переобладнати на газове вугілля — МіненергоАнтрацитові ТЕЦ в Україні планують переобладнати на газове вугілля — Міненерго
Оренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без платиОренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без плати
Допомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривеньДопомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривень
Українські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонуютьУкраїнські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонують
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на квартири в Україні знизилися вдвічіЦіни на квартири в Україні знизилися вдвічі
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часомЕксперт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом
Слідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липняСлідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липня
У Києві обвалилися ціни на оренду житла: за скільки можна зняти квартируУ Києві обвалилися ціни на оренду житла: за скільки можна зняти квартиру
Повернення до плаваючого курсу поки що неможливе — регуляторПовернення до плаваючого курсу поки що неможливе — регулятор
Експерт розповів, що буде з ціною на бензин після підвищення курсу долараЕксперт розповів, що буде з ціною на бензин після підвищення курсу долара
Українці стали менше скаржитися на високі ціни на пальнеУкраїнці стали менше скаржитися на високі ціни на пальне
Нацбанк через новий курс долара різко знизив місячний ліміт на закордонні переказиНацбанк через новий курс долара різко знизив місячний ліміт на закордонні перекази
НБУ змінив ліміт зняття готівки за кордономНБУ змінив ліміт зняття готівки за кордоном
Последние новости
Подгружаем последние новости