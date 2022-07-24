Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара

Українські IT-компанії, які вже подумували перенести свій бізнес за кордон, залишаться в Україні. У виграші також будуть усі експортери. А от імпорт може прийти в занепад. При цьому ціни на імпортну техніку стрімко злетять угору.

Такі наслідки від підвищення фіксованого курсу долара аналітики прогнозують вже найближчим часом.

НБУ підвищив фіксований курс долара із 29,25 грн до 36,57 грн, тобто відразу на чверть. Таке зрушення на валютному ринку стало потрясінням для вітчизняної економіки. Втім, це потрясіння, радше, зі знаком плюс. Завдяки цьому вдасться зменшити тиск на гривню. А в перспективі такий крок НБУ може призвести навіть до зниження курсу долара.

"Офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідав реаліям", - пояснив зміну курсу голова НБУ Кирило Шевченко.

За п'ять місяців війни в структурі української економіки відбулися великі зміни. Нині кожен платник податків – на вагу золота, а кожен експортер – рятівник для гривні. Отже, любити, плекати і берегти експортерів – одне з першочергових сьогоднішніх завдань влади.

Але через занижений курс долара, компанії, що працюють на експорт, щомісяця отримували великі збитки. Йдеться насамперед про IT-сектор, який переважно орієнтований на закордонного замовника і отримує оплату в доларах. Тут він був змушений конвертувати її за вкрай невигідним курсом.

"Питання курсу було одним з найбільш гострих для IT-компаній. Це виважений крок з боку Нацбанку, він є певним компромісом, що знімає суттєву частину проблем для нашої індустрії як експортера", - каже виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

За словами Васюка, IT-компанії вже міркували над тим, як перевести свій бізнес за кордон, аби щомісяця не втрачати шалені гроші. Отже, рішення НБУ було дуже вчасним: тепер вони залишаться в Україні.

Водночас виграють й інші експортери. Зокрема, якщо вдасться завдяки стамбульським домовленостям розблокувати експорт зерна, то приток валюти в Україну має різко зрости. Експортери продаватимуть її на ринку, що в перспективі має призвести до зміцнення гривні.

Від підвищення фіксованого курсу долара програли імпортери

Це - однозначно: імпортери залишилися в програші. Через це вартість імпортних товарів різко зросте. Чи стануть вони дорожчими на чверть, як курс долара – покаже час. Але сильне подорожчання неминуче. Отже уся імпортна техніка (а вона у нас майже вся імпортна) тепер буде дорожчою. Очевидно про дешеві смартфони за 3-4 тисячі гривень і холодильники за 6-8 тисяч вже варто забувати. Або ще встигнути щось купити із тих партій, які були завезені в Україну раніше.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з цінами на пальне через підвищення курсу долара.