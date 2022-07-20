Зарплати депутатів стануть вищими під час війни

Народні депутати знайшли спосіб підвищити собі зарплати під час війни. Верховна Рада проголосувала за збільшення виплат народним обранцям за рахунок надбавки за інтенсивність. Максимальний розмір надбавки може становити 100% посадового окладу депутата. Таким чином заробіток депутатів може подвоїтися.

Про те, з яких джерел фінансуватимуться надбавки до зарплат депутатів, розповіло видання sud.ua.

Декількома днями раніше Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету України. Ці зміни передбачають збільшення бюджетних видатків на 80,9 млрд гривень. Гроші розраховують отримати від податкових надходжень, а також від міжнародної фінансової допомоги. Майже 74 мільярди із цієї суми хочуть спрямувати на соціальні потреби, у тому числі, підвищення пенсій та соцвиплат. Але, як з'ясувалося, у цій сумі також передбачено й витрати на підвищення зарплат народним депутатам.

Зокрема, 18 липня у Раді було зареєстровано проект Постанови №7561 про внесення змін до Постанови Верховної Ради "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".

Співавторами цього документа стали декілька нардепів. Причому у питанні власного фінансового забезпечення народні обранці, які представляють різновекторні політичні сили парламенту, виявили завидну одностайність. Так, до підготовки цієї постанови доклали руку як депутати-"слуги" (Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія), так і депутати з інших фракцій: Олена Кондратюк та Сергій Соболєв (Батьківщина), Ірина Геращенко (Європейська солідарність), Юлія Клименко (Голос) та інші.

А вже 19 липня голосування за цей документ зібрало у Раді конституційну більшість голосів (308).

Отже тепер депутати дозволили призначати собі надбавки до зарплат із тих грошей, які надійдуть до бюджету, у тому числі й тих, які надішле нам закордон. Щоправда, розмір надбавок наразі невідомий, проте можна припустити, що максимальна величина додаткової виплати складатиме ще один посадовий оклад. Тобто якщо сьогодні зарплата рядового депутата становить 24 810 гривень, то вже найближчим часом вона може зрости до 49 620.

Нагадаємо, у жовтні в Україні підвищать мінімальну зарплату. Стало відомо, як від цього зміняться пенсії та податки громадян.