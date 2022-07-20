Зарплати депутатів стануть вищими під час війни

Народні депутати знайшли спосіб підвищити собі зарплати під час війни. Верховна Рада проголосувала за збільшення виплат народним обранцям за рахунок надбавки за інтенсивність. Максимальний розмір надбавки може становити 100% посадового окладу депутата. Таким чином заробіток депутатів може подвоїтися.

Депутати підвищили собі зарплати під час війни

Про те, з яких джерел фінансуватимуться надбавки до зарплат депутатів, розповіло видання sud.ua.

Декількома днями раніше Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету України. Ці зміни передбачають збільшення бюджетних видатків на 80,9 млрд гривень. Гроші розраховують отримати від податкових надходжень, а також від міжнародної фінансової допомоги. Майже 74 мільярди із цієї суми хочуть спрямувати на соціальні потреби, у тому числі, підвищення пенсій та соцвиплат. Але, як з'ясувалося, у цій сумі також передбачено й витрати на підвищення зарплат народним депутатам.

Зокрема, 18 липня у Раді було зареєстровано проект Постанови №7561 про внесення змін до Постанови Верховної Ради "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".

Депутати підвищили собі зарплати під час війни

Співавторами цього документа стали декілька нардепів. Причому у питанні власного фінансового забезпечення народні обранці, які представляють різновекторні політичні сили парламенту, виявили завидну одностайність. Так, до підготовки цієї постанови доклали руку як депутати-"слуги" (Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія), так і депутати з інших фракцій: Олена Кондратюк та Сергій Соболєв (Батьківщина), Ірина Геращенко (Європейська солідарність), Юлія Клименко (Голос) та інші.

А вже 19 липня голосування за цей документ зібрало у Раді конституційну більшість голосів (308).

Отже тепер депутати дозволили призначати собі надбавки до зарплат із тих грошей, які надійдуть до бюджету, у тому числі й тих, які надішле нам закордон. Щоправда, розмір надбавок наразі невідомий, проте можна припустити, що максимальна величина додаткової виплати складатиме ще один посадовий оклад. Тобто якщо сьогодні зарплата рядового депутата становить 24 810 гривень, то вже найближчим часом вона може зрости до 49 620.

Нагадаємо, у жовтні в Україні підвищать мінімальну зарплату. Стало відомо, як від цього зміняться пенсії та податки громадян.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Українські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липняУкраїнські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липня
Блок рекламы


Похожие новости
Робота за кордоном для українців: вакансії, зарплати, досвідРобота за кордоном для українців: вакансії, зарплати, досвід
Зарплати в Польщі для українських біженців: кому платять більше 40 000 грн без знання мовиЗарплати в Польщі для українських біженців: кому платять більше 40 000 грн без знання мови
Квартири в Україні подорожчали: які ціни пропонують в період війниКвартири в Україні подорожчали: які ціни пропонують в період війни
Чиновникам в Україні підвищили зарплати: озвучено мінімальні оклади у липніЧиновникам в Україні підвищили зарплати: озвучено мінімальні оклади у липні
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Робота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплатиРобота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплати
З початку повномасштабної війни РФ постачає рекордні обсяги нафтопродуктів на Близький Схід — BloombergЗ початку повномасштабної війни РФ постачає рекордні обсяги нафтопродуктів на Близький Схід — Bloomberg
Робота в Німеччині для українських біженців: де пропонують найвищі зарплатиРобота в Німеччині для українських біженців: де пропонують найвищі зарплати
Компенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовахКомпенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовах
Усього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фотоУсього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости