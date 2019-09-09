НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту.

НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту
Фото: odessa-life.od.ua

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба со ссылкой на письмо Национального банка Украины № Р/25-0006/45577 от 4 сентября 2019 года.

Согласно документу паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская банковская система с 5 сентября перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

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