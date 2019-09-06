Дарницкий суд взыскал с общественных активистов около 196 тыс. гривен за снесенный забор

Подрядчик "Азур-груп" выиграл суд против защитников озера с утятами.

Дарницкий суд взыскал с общественных активистов около 196 тыс. гривен за снесенный забор
Фото: www.facebook.com/bulavskaja

Дарницкий районный суд Киева оштрафовал общественных активистов, выступавших против застройки озера на проспекте Григоренко, около 196 тыс. грн в пользу застройщика. Об этом сообщили сами активисты.

Суд удовлетворил требование подрядчика «Азур-груп» к активистам. Третьей стороной в деле выступило КП «Житлоинвестбуд-УКБ», директором которого ранее был Вячеслав Непоп (сейчас занимает должность заместителя главы КГГА). Если решение вступит в силу, то активист Сергей Миронюк должен будет заплатить 100 тыс. грн, активисты Сергей Куценко, Виктория Бегаль, Тамара Харчилава – по 31 927 грн.

Ущерб, который требует возместить «Азур-груп», был нанесен во время стычек с активистами в 2016 году – защитники озера снесли строительный забор.

По мнению участницы событий на озере Качином Нины Миронюк, суд взыскал компенсацию с людей, которые не имеют отношения к столкновениям на озере.

"Как свидетель событий трехлетней давности, еще раз хочу обратить внимание, что ни Куценко Сергея, ни Тамары Харчилавы, ни Виктории Бегаль вообще не было у Качиного во время сноса забора, за который застройщики хотят получить деньги. Сергей Миронюк в том действе участия также не принимал, чему есть куча свидетелей", – написала Миронюк.

Земельный участок, на котором произошло противостояние, был выделен Киевсоветом в конце 2014 года. А весной 2015 начались подготовительные работы. По проекту на месте озера должны построить многоэтажный жилой дом.

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