В конце года Украина начнет закупать газ из Евросоюза за деньги ЕБРР

Украина намерена в последнем квартале этого года начать закупать природный газ из стран Евросоюза за кредитные средства ЕБРР . Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

"Акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (далее - Банк) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа", - сказано в заявлении предприятия.

Данный проект имеет ориентировочную стоимость до 120 млн евро и предусматривает приобретение газа для Украины через интерконнектор с ЕС . Начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года. Дата завершения проекта - 1 апреля 2020 года.

В "Нафтогазе" также отметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР , регулируются политикой и правилами закупок Банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок газа в странах ЕС , и будут открыты для фирм из любой страны.

Напомним, 4 сентября вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович обсудил с министром энергетики Алексеем Оржелем анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" и трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита газа через Украину в страны ЕС .

Он назвал этот разговор продуктивным и похвалил Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.