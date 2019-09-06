В конце года Украина начнет закупать газ из Евросоюза за деньги ЕБРР

Ориентированная стоимость этого проекта - 120 млн евро.

В конце года Украина начнет закупать газ из Евросоюза за деньги ЕБРР
Фото: Радио Свобода

Украина намерена в последнем квартале этого года начать закупать природный газ из стран Евросоюза за кредитные средства ЕБРР. Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

"Акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (далее - Банк) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа", - сказано в заявлении предприятия.

Данный проект имеет ориентировочную стоимость до 120 млн евро и предусматривает приобретение газа для Украины через интерконнектор с ЕС. Начало предварительного отбора по этим договорам ожидается в конце третьего квартала 2019 года. Дата завершения проекта - 1 апреля 2020 года.

В "Нафтогазе" также отметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок Банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок газа в странах ЕС, и будут открыты для фирм из любой страны.

Напомним, 4 сентября вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович обсудил с министром энергетики Алексеем Оржелем анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" и трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита газа через Украину в страны ЕС.

Он назвал этот разговор продуктивным и похвалил Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.

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