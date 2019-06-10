Украина собралась выпустить евробонды в евро

Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Украина собралась выпустить евробонды в евро
Фото: Depositphotos/kaprikM

Министерство финансов Украины планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро. С понедельника, 10 июня, начнутся встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним, что последний раз Украина размещала облигации в октябре 2018 года.

Тогда Минфин продал 5-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние на $1,25 млрд. Стоимость раземещения составила 9-9,75%.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов. Организатором выпуска выступил JP Morgan.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин введет предельные цены на электроэнергиюКабмин введет предельные цены на электроэнергию
В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривенВ Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен
Коломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банкаКоломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банка
Под кинотеатром "Киев" прошла акция протеста (обновлено)Под кинотеатром "Киев" прошла акция протеста (обновлено)
Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕСУкраина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕС
Украина планирует за четыре года сократить госдолг с 52% до 42% от ВВПУкраина планирует за четыре года сократить госдолг с 52% до 42% от ВВП
Данилишин: Украина в ближайшие месяцы должна выплатить $3,5 млрдДанилишин: Украина в ближайшие месяцы должна выплатить $3,5 млрд
В странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евроВ странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евро
Европейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера КосюкаЕвропейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера Косюка
Huawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в ПарижеHuawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в Париже
Украина погасила первый из трех выпусков евробондов под гарантии СШАУкраина погасила первый из трех выпусков евробондов под гарантии США
Украина завершила ратификацию кредита €64 млн для водоснабжения МариуполяУкраина завершила ратификацию кредита €64 млн для водоснабжения Мариуполя
Украина ввела эмбарго на роSSийский цемент и фанеруУкраина ввела эмбарго на роSSийский цемент и фанеру
Украина вводит спецпошлины на ввоз товаров из РоSSии с 1 августаУкраина вводит спецпошлины на ввоз товаров из РоSSии с 1 августа
Последние новости
Подгружаем последние новости