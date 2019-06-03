В мае в Киеве демонтировали более 1800 незаконных носителей рекламы

Речь идет о щитах, баннерах, вывесках, ситилайтах и других конструкциях.

В мае в Киеве демонтировали более 1800 незаконных носителей рекламы
Фото: vk.com

В течение мая в Киеве демонтировали 1884 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Демонтированы 348 баннеров, 364 вывески, 14 электронных табло, один элемент благоустройства, 18 конструкций на крышах, 95 кронштейнов, 16 отдельно стоящих лайтпостеров, 17 флажков, два фасадных телеэкрана, 561 временную выносную спецконструкцию, 15 транспортных средств, 15 отдельно стоящих тумб, 49 холдеров, девять фасадных и 372 отдельно стоящих щитов.

В течение 2018 года в Киеве демонтировали 16,8 тыс. таких конструкций, более 60% из них убрали сами владельцы.

Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского отмечала, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированы станции-памятники", – подчеркнул Мондриевский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)
Суд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора ПриватбанкаСуд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора Приватбанка
Украинская лига авторских и смежных прав будет собирать роялти за музыку в ресторанахУкраинская лига авторских и смежных прав будет собирать роялти за музыку в ресторанах
Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на ДонбассеНемецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в КиевеБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в КиевеБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
В центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в КиевеВ центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Киеве
РоSSия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа, - гендиректор "Черноморнефтегаза"РоSSия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа, - гендиректор "Черноморнефтегаза"
В Киеве произошла попытка рейдерского захвата гостиницыВ Киеве произошла попытка рейдерского захвата гостиницы
АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"
Станции сортировки мусора в Киеве повышают расценкиСтанции сортировки мусора в Киеве повышают расценки
В Киеве построят центр защиты животных стоимостью 157 млн грнВ Киеве построят центр защиты животных стоимостью 157 млн грн
Экс-главу правления банка в Киеве подозревают в растрате 32 млн гривенЭкс-главу правления банка в Киеве подозревают в растрате 32 млн гривен
Во Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажкуВо Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажку
Активисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в КиевеАктивисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости