Допомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривень

Багатьом українцям скоротили допомогу з безробіття до мінімуму. Вони матимуть змогу отримувати не більше 1800 гривень на місяць. Йдеться про переселенців, а також громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території або на територіях, де тривають бойові дії.

Не більше 1800 гривень: українцям скоротили допомогу з безробіття до мінімуму

Таке роз'яснення надав державний центр зайнятості у відповідь на запит журналістів одного з вітчизняних видань.

У відповіді від ДЦЗ зокрема говориться, що багатьом українцям довелося залишити свої робочі місця, не маючи на руках жодних документів про колишню роботу. Тобто вони не можуть надати достовірних відомостей ні про свій страховий стаж, ні про зарплату, яку вони отримували до війни.

Держава не залишить їх без допомоги. Проте допомога з безробіття становитиме не більше 1800 гривень на місяць. Це мінімальний розмір виплат, передбачених законом. У відповіді також зазначається, що така норма набула чинності на початку липня цього року і діятиме під час воєнного стану.

Не більше 1800 гривень: українцям скоротили допомогу з безробіття до мінімуму

"Пунктом 7 Порядку надання допомоги з безробіття, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року № 735 (набуло чинності з 02.07.2022 року), встановлено, що під час воєнного стану внутрішньо переміщеним особам або ообам, які перебувають на території України у районі проведення військових (бойових) дій, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років від дня призначення у мінімальному розмірі для застрахованих осіб - 1800 гривень", - йдеться у відповіді ДЦС.

При цьому, як відомо, уряд вирішив під час війни не виплачувати громадянам допомогу безробітним більше одного місяця. Протягом першого місяця безробіття вони мають або знайти собі нову роботу, або їх залучатимуть до суспільно корисних робіт. Причому, ці роботи обіцяють оплачувати у розмірі мінімальної зарплати.

Нагадаємо, НБУ прогнозує в Україні новий сплеск безробіття. Скорочення працівників торкнеться усіх сфер діяльності. Однак найбільших втрат можуть зазнати будівельна та видобувна галузі.


Марченко Любов, Тудей





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