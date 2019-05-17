Huawei будет оспаривать новые санкции США

Давление со стороны США на китайского гиганта Huawei и крупнейшего в мире телекоммуникационного производителя продолжает усиливаться. В прошлом году американское правительство обвинило Huawei в шпионаже и сборе конфиденциальных данных, следствием чего стал отказ Штатов от использования телекоммуникационного оборудования, а также предъявление аналогичного требования к своим союзникам.

Веских доказательств, подтверждающих обвинения, всё ещё не предоставлено. Тем не менее, американские экономисты считают, что Huawei в действительности может быть не частной, а государственной компанией. А ЦРУ утверждает, что корпорация финансируется военными и разведкой США .

Предложение главы Huawei подписать соглашение о запрете шпионажа со всеми заинтересованными странами не помешало Министерству торговли США внести Huawei Technologies и 70 связанных с ней компаний в «чёрный список» Entity List. Это означает полное ограничение сотрудничества с американскими компаниями без получения лицензии от регулятора. Данный шаг, как заявляют власти США , помешает иностранным компаниям использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности страны.

Компания Huawei выпустила по этому поводу особое заявление, в котором выразила своё несогласие с решением, принятым Бюро промышленности и безопасности: «Это решение не отвечает ничьим интересам, от него никто не выиграет, зато американским компаниям, с которыми Huawei ведет бизнес, будет нанесен значительный экономический ущерб. Не стоит забывать и о негативных последствиях для десятков тысяч американских граждан, а также о том, что будет подорвано текущее сотрудничество и взаимное доверие, существующее в глобальной цепочке поставок».

Руководство Huawei пообещало, что приложит все возможные усилия, чтобы оперативно решить этот вопросу посредством правовой защиты, и постарается максимально смягчить последствия сложившейся ситуации.



