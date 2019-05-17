Huawei будет оспаривать новые санкции США

Huawei будет оспаривать новые санкции США

Давление со стороны США на китайского гиганта Huawei и крупнейшего в мире телекоммуникационного производителя продолжает усиливаться. В прошлом году американское правительство обвинило Huawei в шпионаже и сборе конфиденциальных данных, следствием чего стал отказ Штатов от использования телекоммуникационного оборудования, а также предъявление аналогичного требования к своим союзникам.

Веских доказательств, подтверждающих обвинения, всё ещё не предоставлено. Тем не менее, американские экономисты считают, что Huawei в действительности может быть не частной, а государственной компанией. А ЦРУ утверждает, что корпорация финансируется военными и разведкой США.

Предложение главы Huawei подписать соглашение о запрете шпионажа со всеми заинтересованными странами не помешало Министерству торговли США внести Huawei Technologies и 70 связанных с ней компаний в «чёрный список» Entity List. Это означает полное ограничение сотрудничества с американскими компаниями без получения лицензии от регулятора. Данный шаг, как заявляют власти США, помешает иностранным компаниям использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности страны.

Компания Huawei выпустила по этому поводу особое заявление, в котором выразила своё несогласие с решением, принятым Бюро промышленности и безопасности: «Это решение не отвечает ничьим интересам, от него никто не выиграет, зато американским компаниям, с которыми Huawei ведет бизнес, будет нанесен значительный экономический ущерб. Не стоит забывать и о негативных последствиях для десятков тысяч американских граждан, а также о том, что будет подорвано текущее сотрудничество и взаимное доверие, существующее в глобальной цепочке поставок».

Huawei будет оспаривать новые санкции США

Руководство Huawei пообещало, что приложит все возможные усилия, чтобы оперативно решить этот вопросу посредством правовой защиты, и постарается максимально смягчить последствия сложившейся ситуации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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