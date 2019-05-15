Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом

"И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен ПриватБанку".

Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
Фото: bihus.info

Член команды Зеленского Виктория Страхова считает, что Игорю Коломойскому возможно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом.

Такой вариант с Коломойским она предложила в интервью Bihus.info.

"Мировое соглашение, какой-то консенсус или соглашение с правительством: Приватбанк остается государственным, Игорь Валерьевич получает свои $2 млрд, но они ему фактически в руки не даются. Они идут в погашение кредитов для связанных с ним компаний", - сказала она.

Страхова подчеркнула, что большинство кредитов, выданных связанным с экс-собственниками компаниям, не обслуживаются. "Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны - зачислите. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен Приватбанку", - считает она.

По ее оценкам, в результате взаимозачета компании Коломойского будут должны Приватбанку еще около 10 млрд грн.

По мнению Страховой, $2 млрд, о которых говорит Коломойский, - это сумма капитала банка на момент национализации (21 млрд грн) и обязательств банка перед связанными лицами на 29,4 млрд грн (около $1,1 млрд), которые были принудительно конвертированы по процедуре bail-in.

Напомним, что в апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Перед этим Коломойский заявил, что хочет $2 млрд за Приватбанк.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.


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