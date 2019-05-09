Украинский проект деревянных 3D-карт собрал $150 000 на Kickstarter за 5 дней

Украинская компания EnjoyTheWood, которая делает 3D-карты из дерева, запустил уже третью в своей истории кампанию на Kickstarter и побил собственный рекорд. Искомую сумму в $5000 собрали за первые 6 часов. А через 4 дня на счету компании было уже $150 000. Сейчас сборы замедлились, однако до их окончания у стартапа еще больше месяца. В проект вложились более 600 бекеров, пишут AIN.UA .

На свой предыдущий проект – деревянные карты городов мира – EnjoyTheWood собрал более $50 000. А на первую версию карты мира – $100 000.

В отличие от нее, World Map 2.0 имеет три слоя с разными цветами для разных стран. Карты доступны в трех размерах: M (60*100 см), L (90*150), XL (120*200). На Kickstarter можно приобрести карты в разных комплектациях и размерах по цене от $119 до $356.

Enjoy The Wood была основана в 2014 году семейной парой Игорем и Мариной Фостенко. В начале марта 2018 года бренд получил патент на карту. На сегодня команда проекта насчитывает 16 человек. За годы существования стартап продал более 20 000 карт по всему миру.