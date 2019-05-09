Украинский проект деревянных 3D-карт собрал $150 000 на Kickstarter за 5 дней

Украинская компания EnjoyTheWood, которая делает 3D-карты из дерева, запустил уже третью в своей истории кампанию на Kickstarter и побил собственный рекорд. Искомую сумму в $5000 собрали за первые 6 часов. А через 4 дня на счету компании было уже $150 000. Сейчас сборы замедлились, однако до их окончания у стартапа еще больше месяца. В проект вложились более 600 бекеров, пишут AIN.UA.

Украинский проект деревянных 3D-карт собрал $150 000 на Kickstarter за 5 дней

На свой предыдущий проект – деревянные карты городов мира – EnjoyTheWood собрал более $50 000. А на первую версию карты мира – $100 000.

В отличие от нее, World Map 2.0 имеет три слоя с разными цветами для разных стран. Карты доступны в трех размерах: M (60*100 см), L (90*150), XL (120*200). На Kickstarter можно приобрести карты в разных комплектациях и размерах по цене от $119 до $356.

Украинский проект деревянных 3D-карт собрал $150 000 на Kickstarter за 5 дней

Enjoy The Wood была основана в 2014 году семейной парой Игорем и Мариной Фостенко. В начале марта 2018 года бренд получил патент на карту. На сегодня команда проекта насчитывает 16 человек. За годы существования стартап продал более 20 000 карт по всему миру.


Майя Яровая, AIN


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