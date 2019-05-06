В США повысят пошлины на китайские товары до 25%

Такое решение Дональд Трамп принял из-за "слишком медленных" переговоров между США и КНР.

В США повысят пошлины на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что на импортируемую из Китая продукцию до конца недели поднимутся тарифы с 10% до 25%. Такое повышение пошлин он анонсировал у себя в Twitter.

Отмечено, что повышенные тарифы будут распространяться только на продукцию с общей суммой 200 млрд долларов.

Свое решение президент США объяснил "слишком медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25 процентов на высокотехнологичные товары стоимостью 50 миллиардов долларов и 10 процентов на другие товары стоимостью 200 млрд долларов. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты", - отметил глава США.

Он написал, что в пятницу, 10 мая 10% повысятся до 25%. 325 миллиардов долларов в виде других товаров, которые отправляет Китай в Америку, пока не облагаются пошлиной. Однако Трамп предостерег, что вскоре это случится.

Напомним, 3 мая 2019 года Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность заключения нового многостороннего соглашения по ядерному оружию между Соединенными Штатами, Россией и Китаем или расширения текущего стратегического роSSийско-американского ядерного соглашения о ракетах средней и малой дальности.

Также в телефонном разговоре затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому руководству Украины нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей.


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