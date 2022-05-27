С июня Украина будет экспортировать товары в Британию без пошлин - Свириденко

Украина рассчитывает, что уже в начале июня начнут действовать нулевые таможенные ставки на экспорт украинских товаров в Великобританию.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко после встречи с госсекретарем по вопросам международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян, информирует Апостроф .

"Это позволит украинским экспортерам увеличить объем вывоза продукции", — сказала она.

По словам Свириденко, речь идет, прежде всего, о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар. Это позволит привлечь в страну дополнительные объемы валютной выручки, что положительно отразится на макрофинансовой стабильности в государстве.

Свириденко не исключает, что благодаря либерализации торговли в 2022 году следует ожидать значительного роста товарооборота между Украиной и Британией.

Первая вице-премьер-министр также сообщила, что страны согласовали проведение в июне инвестиционной конференции, где Украина ожидает получить беспрецедентную бизнес-поддержку для развития.

Напомним, ранее Свириденко также сообщила, что свой вклад в восстановление Украины после завершения войны может внести Республика Корея. Об этом шла речь на встрече в Давосе с представительницей Офиса президента страны На Кьон-вон.