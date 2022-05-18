Пенсии в Украине: кому повысят размер выплат

Пенсии в Украине повысят некоторым категориям граждан в период войны с Россией. Власти изменили порядок начисления социальных выплат. Соответствующее решение приняли в Министерстве социальной политики.

Повышение пенсий в Украине: кто получит увеличенные суммы во время войны

Теперь при назначении пенсии украинцам сразу будут засчитывать и другие выплаты от государства. Данное нововведение коснется приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа и патронатных воспитателей. Указанным лицам будут начислять и уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).

В Министерстве соцполитики сообщили, что такая поддержка особенно актуальна во время войны с РФ. Примечательно, что указанные категории украинцев получат выплаты вне зависимости от наличия или отсутствия официального трудоустройства.

Ранее уплата ЕСВ предусматривалась только за приемных родителей и неработающих воспитателей.

Повышение пенсий в Украине: кто получит увеличенные суммы во время войны

Напомним, Пенсионный фонд Украины создал для украинцев мобильное приложение, где можно узнать все данные о своей пенсии. Оно называется "Пенсионный фонд" и доступно для скачивания на Android и IOS.

Ранее сообщалось, как получить пенсии украинцам с территорий, временно оккупированных роSSийскими войсками.


Ловіцька Леся, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евроПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
Обещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSииОбещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSии
Укрзализныця предоставит украинцам, потерявшим свои дома, временное жильеУкрзализныця предоставит украинцам, потерявшим свои дома, временное жилье
Блок рекламы


Похожие новости
На одну вакансию претендует 7 безработных, кому в Украине легче найти работу: названы популярные сферыНа одну вакансию претендует 7 безработных, кому в Украине легче найти работу: названы популярные сферы
Украина получит льготный кредит в размере 150 млн евро от ГерманииУкраина получит льготный кредит в размере 150 млн евро от Германии
Возможный дефолт РоSSии: США будут блокировать выплаты Кремля по госдолгу – BloombergВозможный дефолт РоSSии: США будут блокировать выплаты Кремля по госдолгу – Bloomberg
Люди на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий смогут получить дополнительные выплатыЛюди на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий смогут получить дополнительные выплаты
«Очереди сократятся»: в Украине приостановили госрегулирование цен на топливо«Очереди сократятся»: в Украине приостановили госрегулирование цен на топливо
Дополнительные выплаты до 2500 гривен смогут получить больше украинцев: как подать заявкуДополнительные выплаты до 2500 гривен смогут получить больше украинцев: как подать заявку
В Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплатыВ Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплаты
Невзирая на военное положение в Украине, проверки бизнеса скоро вернутся - ГетманцевНевзирая на военное положение в Украине, проверки бизнеса скоро вернутся - Гетманцев
В Украине возобновили продажи квартир в новостройках: в каких областях цены на жилье остались на довоенном уровнеВ Украине возобновили продажи квартир в новостройках: в каких областях цены на жилье остались на довоенном уровне
Фиксированный курс доллара в Украине могут отменить уже в ближайшие времяФиксированный курс доллара в Украине могут отменить уже в ближайшие время
Последние новости
Подгружаем последние новости