Пенсии в Украине: кому повысят размер выплат
Пенсии в Украине повысят некоторым категориям граждан в период войны с Россией. Власти изменили порядок начисления социальных выплат. Соответствующее решение приняли в Министерстве социальной политики.
Теперь при назначении пенсии украинцам сразу будут засчитывать и другие выплаты от государства. Данное нововведение коснется приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа и патронатных воспитателей. Указанным лицам будут начислять и уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).
В Министерстве соцполитики сообщили, что такая поддержка особенно актуальна во время войны с РФ. Примечательно, что указанные категории украинцев получат выплаты вне зависимости от наличия или отсутствия официального трудоустройства.
Ранее уплата ЕСВ предусматривалась только за приемных родителей и неработающих воспитателей.
Напомним, Пенсионный фонд Украины создал для украинцев мобильное приложение, где можно узнать все данные о своей пенсии. Оно называется "Пенсионный фонд" и доступно для скачивания на Android и IOS.
Ранее сообщалось, как получить пенсии украинцам с территорий, временно оккупированных роSSийскими войсками.