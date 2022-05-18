Пенсии в Украине: кому повысят размер выплат

Пенсии в Украине повысят некоторым категориям граждан в период войны с Россией . Власти изменили порядок начисления социальных выплат. Соответствующее решение приняли в Министерстве социальной политики.

Теперь при назначении пенсии украинцам сразу будут засчитывать и другие выплаты от государства. Данное нововведение коснется приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа и патронатных воспитателей. Указанным лицам будут начислять и уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).

В Министерстве соцполитики сообщили, что такая поддержка особенно актуальна во время войны с РФ . Примечательно, что указанные категории украинцев получат выплаты вне зависимости от наличия или отсутствия официального трудоустройства.

Ранее уплата ЕСВ предусматривалась только за приемных родителей и неработающих воспитателей.

Напомним, Пенсионный фонд Украины создал для украинцев мобильное приложение, где можно узнать все данные о своей пенсии. Оно называется "Пенсионный фонд" и доступно для скачивания на Android и IOS.

Ранее сообщалось, как получить пенсии украинцам с территорий, временно оккупированных роSSийскими войсками.