Компания Google отклонит резюме из-за наличия этих пяти ошибок

Я разослал более сотни резюме за свою карьеру, отправляя заявки практически на все виды работ. Я лично просмотрел более 20 000 резюме, а в Google мы иногда получаем более 50 000 резюме в неделю. Как вы понимаете, я читал много резюме, пишут AIN.UA .

Некоторые из них были великолепными, большинство просто хорошими, многие ? ужасными. Самое сложное то, что в течение 15 лет я продолжал видеть одни и те же ошибки, которые снова и снова допускались кандидатами. Любая из таких ошибок может исключить претендента из списка рассмотрения на работу. Самое удручающее то, что из резюме я могу сказать, что многие из них ? хорошие, даже замечательные люди. Но в условиях жесткой конкуренции на рынке труда менеджерам по найму не нужно идти на компромисс в отношении качества. Нужна лишь маленькая ошибка, и менеджер отклонит интересного кандидата.

Могу вас уверить, что больше половины из вас допустили хотя бы одну из этих ошибок в своем резюме, а я бы предпочел, чтобы люди получали работу, а не теряли такую возможность. Чтобы помочь большему количеству кандидатов, я выделил пять самых больших ошибок, которые я встречаю в резюме.

Ошибка 1: Опечатки

Это кажется очевидным, но опечатки встречаются все чаще. Опрос CareerBuilder, проведенный в 2013 году, показал, что 58% резюме содержат опечатки.

На самом деле, люди, которые тщательно проверяют свое резюме, могут быть особенно уязвимы для такого рода ошибок. Они часто возникают из-за того, что текст корректируется снова и снова. В конечном итоге подлежащее и глагол внезапно не совпадают, точка стоит в неправильном месте, или набор дат выбивается из выравнивания. Я вижу такие ошибки все время. Опечатки смертельны, потому что работодатели интерпретируют их как неспособность потенциального кандидата заботиться о качестве.

Как избежать опечаток? Прочитайте свое резюме снизу вверх: изменение нормального порядка поможет вам сосредоточиться на каждой строке в отдельности. Или попросите кого-нибудь внимательно прочесть за вас.

Ошибка 2: Длина резюме

Существует хорошее эмпирическое правило – одна страница резюме на каждые 10 лет опыта работы. Трудно уместить все это, верно? Но резюме на три, четыре или десять страниц просто не будет прочитано внимательно. Как писал Блез Паскаль: «Это письмо получилось таким длинным потому, что у меня не было времени написать его короче».

Четкое, сфокусированное резюме демонстрирует способность обобщать, расставлять приоритеты и передавать наиболее важную информацию о вас.

Подумайте об этом так: единственная цель резюме ? получить приглашение на интервью. Оно не для того, чтобы убедить менеджера по найму сразу сказать вам «да» (эта роль отводится собеседованию) или рассказать историю вашей жизни (для этого нужен терпеливый спутник жизни). Ваше резюме ? это инструмент, который поможет пройти первое интервью. Как только вы окажетесь в комнате, резюме не будет иметь большого значения. Так что сокращайте свое резюме. Оно слишком длинное.

Ошибка 3: Форматирование

Если вы не претендуете на позиции дизайнера или художника, ваше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы сделать резюме чистым и разборчивым. Читабельный шрифт, не забудьте про поля. Белая бумага, черные чернила. Постоянный интервал между строками, выровненными столбцами, вашим именем и контактной информацией на каждой странице.

Если у вас есть возможность, просмотрите документ как в Google Docs, так и в Word, а затем прикрепите его к электронному письму и откройте его в качестве предварительного просмотра. Форматирование может искажаться при перемещении между текстовыми платформами. Хорошим способом сохранения всех изменений является формат PDF.

Ошибка 4: Конфиденциальная информация

Однажды я получил резюме от кандидата, работающего в первой тройке консалтинговых компаний. У этой фирмы была строгая политика конфиденциальности: имена клиентов никогда не должны были разглашаться. В резюме кандидат написал: «консультировал крупную компанию по разработке программного обеспечения в Редмонде, штат Вашингтон». Существует неотъемлемый конфликт между потребностями вашего работодателя (работник обязан держать бизнес-тайны в тайне) и вашими потребностями (желание показать, насколько вы потрясающие, чтобы получить желаемую работу).

Таким образом кандидаты часто забывают про соглашения о конфиденциальности, и указывают лишнюю информацию. Это ошибка. Хотя этот кандидат не упоминал конкретно Microsoft , любой рецензент знал, какую именно компанию он имел в виду.

В ходе очень приблизительного аудита мы обнаружили, что как минимум 5-10% резюме раскрывают конфиденциальную информацию. Это говорит мне, как работодателю, что я никогда не должен нанимать этих кандидатов, если я не хочу, чтобы коммерческие секреты были отправлены по электронной почте компаниям-конкурентам.

Не помещайте в свое резюме конфиденциальную информацию фирм, в которых вы состояли или состоите сейчас. Если вы, конечно, не хотите увидеть ее под своим именем или под именем своего босса.

Ошибка 5: Ложь

Это разбивает мне сердце. Никогда не стоит лгать в вашем резюме. Всех, вплоть до генеральных директоров, увольняют за это. За ложь был уволен и генеральный директор Google . Люди врут о своих научных степенях, среднем балле успеваемости (я видел сотни людей, которые «случайно» округляли свой средний бал) и о том, в какую школу они ходили. Кандидаты лгут о том, как долго они были в компаниях, насколько велики были их команды и каковы их личные результаты в продажах. Они всегда обманывают в свою пользу.

Есть три большие проблемы с ложью:

Вас легко могут разоблачить. Интернет и проверка информации, так же как люди, которые работали с вами в прошлом, могут раскрыть ваше мошенничество. Ложь последует за вами везде. Вы приврали в резюме и через 15 лет получили больше повышение. В этот момент руководство обнаруживает эту ложь и вас увольняют. И попробуйте это объяснить на следующем собеседовании. Наши мамы воспитывали нас лучше. Серьезно.

Все эти ошибки могут испортить ваше резюме. Не допускайте их. Менеджеры по найму ищут лучших людей, которых они только могут найти, но большинство из кандидатов сами упускают возможность быть замеченными.