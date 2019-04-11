НБУ назвал важнейшие платежные системы Украины

Национальный банк Украины опубликовал годовой отчет за 2018 год, посвященный платежным системам, обеспечению их работы и регулированию, пишут AIN.UA.

Статус системно важной получила только одна: внутригосударственная Система электронных платежей (СЭП НБУ). Это означает, что через нее проходит более 10% межбанковских платежей, а также совершаются операции с государственными ценными бумагами и проходит регулирование других платежных систем. Социально важными признаются системы, через которые проходят более 10% внутригосударственных и межгосударственных переводов и более 10% операций с использованием электронных платежных средств.

По подсчетам НБУ, объем переводов внутри страны и из-за границы составил $8,1 млрд, из них $5,5 млрд — трансграничные переводы. Объем безналичных расчетов в Украине — $105 млрд.

НБУ назвал важнейшие платежные системы Украины

География трансграничных переводов — данные НБУ

Исходя из этого, социально важных систем в Украине шесть:

  • «Поштовий переказ» от «Укрпошта» — 17% от совокупного оборота переводов, 25% от трансграничных переводов.
  • Western Union — 18% от совокупного оборота переводов, 56% от трансграничных переводов.
  • Forpost от «Пост Фінанс» — 11% от совокупного оборота переводов, 16% от трансграничных переводов.
  • MasterCard — 67% от всех безналичных расчетов.
  • Visa — 32% от всех безналичных расчетов.

В категорию важных платежных систем (5%-10% переводов) вошли «ІнтерПейСервіс», City 24, «Фінансовий світ», MoneyGram, INTELEXPRESS, RIA.

Также НБУ приводит информацию по переводам внутри страны: по объему лидирует «Укрпошта», а по количество транзакций — «Пост Фінанс».

НБУ назвал важнейшие платежные системы Украины

Разделение рынка внутренних переводов по объему и количеству транзакций

С полными выводами отчета НБУ можно ознакомиться на сайте регулятора.


Михаил Сапитон, AIN


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