Кабмин разрешил "Нафтогазу" продавать газ населению дешевле 8,55 грн

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться до декабря 2019 года.

Кабмин разрешил "Нафтогазу" продавать газ населению дешевле 8,55 грн
Фото: glavcom.ua

Кабинет Министров Украины дал возможность "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения уже с апреля 2019 года. Соответствующее решение было принято членами правительства 3 апреля 2019, сообщает пресс-служба Кабмина.

"По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года. Это и дало основания правительству снизить цену на газ для населения", - говорят в Кабмине.

Согласно правительственному решению, принятому на заседании 3 апреля, если газовый рынок демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по стоимости, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает топливо промышленным потребителям при условии предоплаты.

Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

Напомним, 14 марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена получается на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, тогда как в основном население платит по 8550 грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ответ призвал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения, если у него есть такая возможность.

После этого "Нафтогаз" снизил тариф на газ, но только в Кировоградской области, где у него есть собственная газопоставляющая компания. Цена для клиентов ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" была снижена на 17 копеек - с 8,55 грн до 8,38 грн за кубометр.

В других областях монопольное положение занимают частные газсбыты, большинство из них входит в группу РГК Дмитрия Фирташа.


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