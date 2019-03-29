Huawei заработала более $100 миллиардов за 2018 год

Компания Huawei опубликовала свой финансовый отчет за 2018 год, согласно которому выручка от продаж составила $105,19 млрд (721,2 млрд юаней). По сравнению с 2017 годом, продажи за прошлой год выросли на 19,5%.

Чистая прибыль китайского производителя достигла $8 656 млрд (59 345 млрд юаней), увеличившись на 25%. Росту чистой прибыли способствовали развитие операционной эффективности и улучшение качества бизнеса. Потребительский бизнес, по сравнению с годом ранее, вырос на 45,1% и составил $52 млрд. Операторский бизнес не изменился, и составил 294 млрд юаней ($62,3 млрд).

Несмотря на то, что США оказывает давление с целью бойкотировать телекоммуникационные услуги и оборудование Huawei (особенно развертывание 5G-сетей), совокупные поставки телефонов Huawei и Honor увеличились на 34% и достигли в 2018 году 206 млн единиц.