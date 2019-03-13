Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание
Кабмин подпишет с японским правительством грантовое соглашение.
Кабинет министров в среду решил подписать соглашение с правительством Японии о предоставлении гранта на закупку специального оборудования для Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Об этом говорится на сайте Госкомтелерадио.
Оборудование, которое получит НОТУ, позволит общественному телеканалу перейти на вещание в HD-качестве.
Проект распоряжения Кабинета министров был разработан Госкомтелерадио на основании межправительственного договора о техническом сотрудничестве и грантовой помощи от 2004 года.
В рамках этого договора внедряется проект международной технической помощи "Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине". Донором проекта выступает Агентство международного сотрудничества Японии (JICA).
Он предполагал, что в 2018 году JICA предоставит НОТУ современное телевизионное оборудование, но японскому агентству сократили бюджет, и поставка сорвалась. Тогда японская сторона предложила альтернативный вариант с грантом.
Грантовый договор подпишет министр экономического развития и торговли, первый вице-премьер Степан Кубив.
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13.03.2019 16:03